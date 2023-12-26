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İzmir'de ticari taksi çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de ticari taksi çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde, Eğitim Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Çağatay Çalanlı'ya ticari taksi çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Çalanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

İzmir\'de ticari taksi çarptığı yaya hayatını kaybetti
26.12.2023 - 17:17,
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İzmir'in Balçova ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

Eğitim Mahallesi Gaziosmanpaşa Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Çağatay Çalanlı'ya (52), S.İ'nin kullandığı 35 T 6210 plakalı ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Çalanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan S.İ'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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