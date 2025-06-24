İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne İtfaiye İstasyonu Kurulacak - Son Dakika
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İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne İtfaiye İstasyonu Kurulacak

24.06.2025 14:44
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne itfaiye istasyonu kurmak için protokol imzaladı. Başkan Cemil Tugay, yangınlardan korunma alanında önemli bir adım atıldığını belirtti.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSBİ) itfaiye istasyonu kurmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sanayi sitesinde bir fabrikanın zarar görmesi hepimizi korkutur ve üzer. Olası yangınlardan korunma anlamında sizlerle birlikte bu istasyonları kurmak, altyapıyı hazırlamak bizim için çok önemli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ve TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş ile Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne İtfaiye Grubu kurulması için protokol imzaladı. Törene, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. TOSBİ'nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçları ve personel Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek.

Tire'nin mesleki geçmişinde önem taşıyan bir ilçe olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu güzel ilçemize hizmet edebilmek benim için bir onur. Ne yapabilirsem o kadar mutlu olurum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başkan'ımla beraber pek çok konuda çaba gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Metropole uzak bir ilçede kurulmuş OSB olmasına rağmen TOSBİ çok başarılı, güzel işler yapan sanayicilerin bölgesi. O nedenle hem başarınız hem vizyonunuz için ben de size teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şimdiden hayırlı olsun"

Başkan Tugay, şöyle devam etti:

"Burada itfaiye istasyonu kurma kararı benim için de çok değerli. Bu süreçte biz üzerimize düşeni en kısa sürede yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. İtfaiye teşkilatımızı daha da güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Yeni araç alımı için süreci başlattık, yeni itfaiye memurlarımız bünyemize katılıyor. Yangın olduğu zaman içimiz acıyor. Sanayi sitesindeki bir fabrikanın zarar görmesi hepimizi korkutur ve üzer. Sizlerle birlikte bu istasyonları kurmak, altyapıyı hazırlamak yangından korunma anlamında çok önemli. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde de çok güzel bir tesis açtık. Benzeri bir istasyonun burada da olacağına inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum."

"Atılan adım çok önemli"

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti aktaran TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ise "Düzenli gelişen, yatırımlara açık bir bölgeyiz. Sanayi bölgemizde hayata geçecek itfaiye istasyonu için bugün protokol imzalandığı için çok mutluyum. Bugün atılan adım çok önemli" dedi.

Tire Belediye Başkanı Okuroğlu da "İlçemiz yangın tehlikesi olan bir ilçe. Güzel bir proje hazırlandı. Sanıyorum birkaç ay içinde yapımı gerçekleşecek. Biz de inşallah hep birlikte açılış töreninde olacağız" diye konuştu.

Yangınlara hızlı ve etkili müdahale sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi ve sanayicilerin iş birliği sayesinde Menderes İTOB, Pancar, Kemalpaşa KOSBİ, Aliağa ALOSBİ ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye istasyonları oluşturuldu. TOSBİ İtfaiye İstasyonu sanayi bölgesinde çıkabilecek yangın, kurtarma gibi vakaların yanı sıra ilçeye de hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne İtfaiye İstasyonu Kurulacak - Son Dakika

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