İzmir\'de Tırın Çarptığı Kağıt Toplayıcısı Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.
Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde 15.30 sıralarında kağıt toplayıcısı Kadir Alp'e (77), yolun karşısına geçmek isterken A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır şoförü A.E. gözaltına alındı.
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
Yalova-Bursa kara yolunda, mıcır yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda trafik aksadı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı ve bir otobüs de tıra çarparak durabildi. Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle kara yolunda bir süre trafiğe kapanma yaşandı, ancak tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.
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