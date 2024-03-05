İzmir\'de Tırın Çarptığı Kağıt Toplayıcısı Hayatını Kaybetti

Yalova-Bursa kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı

Yalova-Bursa kara yolunda, mıcır yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda trafik aksadı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı ve bir otobüs de tıra çarparak durabildi. Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle kara yolunda bir süre trafiğe kapanma yaşandı, ancak tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.