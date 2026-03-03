İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Üç Kavşakta Eş Zamanlı Düzenleme Çalışması - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Üç Kavşakta Eş Zamanlı Düzenleme Çalışması

03.03.2026 09:47  Güncelleme: 10:29
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik akışını hızlandırmak amacıyla uzun araç kuyruklarına neden olan üç kavşakta eş zamanlı düzenleme çalışmalarına başladı. Şerit genişletme ve dönüş düzenlemeleri ile amaç, trafik sıkışıklığını azaltmak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinde uzun araç kuyruklarına neden olan üç kavşakta eş zamanlı düzenleme çalışmalarına başladı. Çiğli–Mavişehir aksında trafik akışını hızlandırmak amacıyla Koçtaş ve Bazekol Hastanesi kavşaklarında şerit genişletme çalışmaları yapılırken, akışı olumsuz etkileyen dönüşler yeniden düzenleniyor. Gaziemir'de ise Akçay Caddesi üzerindeki ESBAŞ Kavşağı'nda otobüs durağı ve şerit düzenlemelerini kapsayan çalışma ile araç kuyruklarının azaltılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını rahatlatacak büyük yatırımların yanı sıra kavşak düzenlemeleriyle de trafik akışını iyileştiriyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından uzun araç kuyruklarının oluştuğu üç ayrı noktada şerit genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarına başlandı. Çiğli–Mavişehir aksındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Koçtaş ve Bazekol kavşakları ile Gaziemir'deki ESBAŞ Kavşağı'nda yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çiğli yönünden Mavişehir istikametine kesintisiz geçiş sağlamak için iki kavşakta şerit sayısı artırılırken, dönüşler yeniden düzenlenecek. ESBAŞ Kavşağı'nda ise yan yol cepleri genişletilerek uzun araç kuyruklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik akışı için planlı müdahale

Kavşaklardaki hızlı müdahalelerin süreceğini vurgulayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şantiye Şefi Volkan Keskin, Koçtaş Kavşağı'ndaki düzenlemede sona yaklaşıldığını, Gaziemir'de ESBAŞ önündeki kavşakta şerit artırımı ve yönlendirme çalışmalarının devam ettiğini, ESBAŞ Kavşağı'ndaki deplase ve altyapı çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı planladıklarını belirtti. Önümüzdeki hafta Bazekol Kavşağı'nda çalışmalara başlanacağını aktaran Keskin, "Ana arterlerde yan yol bağlantıları trafik akışını yavaşlatabiliyor. Yapılan yönlendirmeler bu nedenle büyük önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak büyük projelerin yanı sıra kavşaklarda yaptığımız düzenlemelerle sürücülerin daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Otoyoldan Mavişehir'e geçiş üç şeride çıktı

Otoyoldan Mavişehir yönüne trafik akışını hızlandırmak amacıyla Caher Dudayev Bulvarı'nda düzenleme yapıldı. 10500 Sokak kesişimindeki iki şeritli yol üç şeride çıkarıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen araçların karşıya geçişleri, sağ istikametten Caher Dudayev Bulvarı'na bağlantı ve ileriden kontrollü dönüş uygulamasıyla yeniden düzenlendi. Böylece kavşak içerisindeki trafik akışının kesintiye uğramasının önüne geçilmesi sağlandı.

ESBAŞ kavşağında oluşan araç kuyrukları ortadan kalkacak

Gaziemir trafiğinin en yoğun noktalarından Akçay Caddesi üzerindeki ESBAŞ ve Optimum yönlerine dönüşün sağlandığı kavşakta kapsamlı düzenleme başlatıldı. Çalışma kapsamında, merkez yönüne gitmek isteyen araçların oluşturduğu kuyrukları azaltmak için şerit sayısı artırılacak. 341 Sokak'tan Akçay Caddesi'ne dönüşler sığınmalı kavşak olarak düzenlenerek yan yol trafiğinin akışı hızlandırılacak. Merkezden Gaziemir yönüne gelişlerde otobüs durağı genişletilerek toplu ulaşımın trafiği aksatmaması sağlanacak. Ayrıca kavşakta yapılacak sinyalizasyon düzenlemesiyle kuyruk uzunluklarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çiğli-Mavişehir-Karşıyaka hattında ulaşım hızlanıyor

Caher Dudayev Bulvarı ile Nazım Hikmet Ran Bulvarı'nın kesiştiği Bazekol Hastanesi kavşağında düzenleme yapılacak. Mavişehir'den Çiğli yönüne sağa dönüşler yan yola bağlanacak. Çiğli yönüne akışı kesintisiz sürdürmek için Kent Hastanesi yönünden gelen araçların karşıya geçişi kaldırılarak otoyola yönlendirilecek. Çiğli'den gelen iki şerit üç şeride çıkarılacak. Çalışmalara Koçtaş kavşağı tamamlandıktan sonra başlanacak. Düzenlemeyle Çiğli–Mavişehir–Karşıyaka hattında ulaşım hızlanacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Trafik, Güncel, Son Dakika

