İzmir'in Kiraz ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mertcan Ş. yönetimindeki 35 AAH 169 plakalı kamyonet, Kiraz-Alaşehir kara yolu ilçe çıkışı civarında Ahmet D. yönetimindeki 35 ZJC 75 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Mertcan Ş. ve araçtaki eşi Zehra Ş. yaralandı.
Yaralılar Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
