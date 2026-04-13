İzmir'in Kiraz ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Ş. (36) idaresindeki 35 MNV 13 plakalı otomobil, Çömlekçi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Elif Ç. (48) yönetimindeki 35 CPK 452 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
