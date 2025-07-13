İzmir\'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Akboğa (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Kısıkköy mevkisinde meydana geldi. İhsan Akboğa yönetimindeki 34 EJD 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Fesih U. (36) yönetimindeki 35 DA 5312 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü İhsan Akboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akboğa'nın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR şoförü Fesih U., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.