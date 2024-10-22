İzmir'de Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, İZMİR'in Çiğli ilçesinde G.S., husumetli olduğu S.Ç.'yi tabancayla karnından vurdu. S.Ç. ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında henüz öğrenilemeyen nedenle husumet bulunan S.Ç. ile G.S. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.S. yanında bulunan tabanca ile S.Ç.'yi karnından vurdu. S.Ç.'yi ağır yaralayan şüpheli, suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, G.S.'yi arıyor.