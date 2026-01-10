İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konservatuvar Hayali Kuran Gençlere Destek - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Konservatuvar Hayali Kuran Gençlere Destek

10.01.2026 10:11  Güncelleme: 12:08
İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik ücretsiz Konservatuvar Hazırlık Kursu'nun 2026 dönemi başvurularını almaya başladı. Kurs, özel yetenek sınavlarına hazırlık süreci sunarak gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanat alanında profesyonel eğitim hedefleyen gençler için ücretsiz Konservatuvar Hazırlık Kursu'nun 2026 dönemi başvurularını başlattı. Kurs, üniversitelerin özel yetenek sınavlarına kapsamlı bir hazırlık süreci sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik hazırlık kurslarını bu yıl da sürdürüyor. Daha önce önemli başarılara imza atan gençlerin yetiştiği kurs, 2026 dönemi için de sistemli ve kapsamlı bir hazırlık süreci sunuyor. Program; devlet konservatuvarı, opera-şan anasanat dalı, devlet Türk musikisi konservatuvarı, Türk halk oyunları, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri ve müzikoloji bölümlerine hazırlanmak isteyen gençler için özel olarak planlandı. Alanında deneyimli eğitmenler Dr. Mustafa Bayık ve Ozan Kara eşliğinde yürütülecek kurs kapsamında, özel yetenek sınavlarına yönelik tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ve şan çalışmaları gibi yoğunlaştırılmış eğitimler verilecek. Eğitimlerle, gençlerin hem teknik yeterliliklerinin hem de sanatsal ifade becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular 30 Ocak'a kadar devam edecek

Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'na başvurular, 30 Ocak gününe kadar sürecek. Başvurular, www.gencizmir.com adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. 17–25 yaş arasındaki gençlerin başvurabileceği kurs için kabul sınavı 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Sınavın yeri ve saati, başvuru yapan adaylara ayrıca bildirilecek. Kurs dönemi ise 2 Şubat-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ücretsiz kurs, sevindiren başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, önceki dönemlerde önemli başarılara imza attı. Kursa katılan öğrenciler; Ege, Dokuz Eylül, Marmara ve Adnan Menderes üniversiteleri başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin konservatuvar ve müzik bölümlerine yerleşerek hayallerini gerçekleştirdi.

Genç dostu şehir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sanatsal ve akademik gelişimlerini destekleyen ücretsiz eğitim programlarıyla "genç dostu şehir" vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Genç İzmir çatısı altında yürütülen konservatuvar hazırlık kursları, sanat eğitimini herkes için erişilebilir kılarak gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve geleceklerini güvenle inşa etmelerine katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

