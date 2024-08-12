İzmir'de UNESCO Toplantısı: Yeşilova ve Yassıtepe için yeni projeler konuşuldu - Son Dakika
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İzmir'de UNESCO Toplantısı: Yeşilova ve Yassıtepe için yeni projeler konuşuldu

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Valilik İcra Kurulu UNESCO Toplantısı'nda, İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma konuları ele alındı. Toplantıda, ilçedeki Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü'nü dünyaya tanıtacak yeni projeler konuşuldu.

12.08.2024 11:43
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Valilik İcra Kurulu UNESCO Toplantısı'nda, İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini koruma ve tanıtma konuları ele alındı. Toplantıda, ilçedeki Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü'nü dünyaya tanıtacak yeni projeler konuşuldu.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı UNESCO Toplantısı'na İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Ömer Eşki, UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, İzmir Tarih Projesinin yürütücüsü Gökhan Kutlu, Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve birçok yetkili katıldı.

Yeşilova ve Yassıtepe için yeni projeler

Toplantıda, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı hakkında bilgi verildi. Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerinin üst örtü projelerinin hazırlanması, Yeşilova Höyüğü'nün kamulaştırılması ve höyüklerin arasında ziyaretçi rotasının projelendirilmesi gibi konular değerlendirildi. Ayrıca, alanda oluşturulması planlanan bisiklet ve yürüyüş yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Eşki, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini vurguladı

Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir'in bilinen tarihini 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran höyük kazılarının önemine değindi. Eşki, bu kazıların kentin kültürel tarihsel zenginliğine büyük katkı sağladığını belirterek, Belediye bünyesinde bir Müze Müdürlüğü kurulduğunu hatırlattı. Konuşmasında ayrıca, ilçede çok sayıda Levanten Köşkü ve dünyaca ünlü halk ozanı Homeros'un yaşadığı düşünülen mağaraların da bulunduğunu ifade etti.

İzmir'in kültürel mirasına büyük katkı

Toplantı, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma açısından önemli bir platform olurken toplantıya katılan yetkililer, şehrin geçmişini ve kültürel değerlerini geleceğe taşımak için iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü gibi önemli arkeolojik alanlar için hazırlanan projelerin, kentin tarihi mirasına sahip çıkma çabalarını güçlendireceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de UNESCO Toplantısı: Yeşilova ve Yassıtepe için yeni projeler konuşuldu - Son Dakika

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