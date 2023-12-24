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İzmir'de üniversite öğretim üyesi kafeteryada darbedildi - Son Dakika
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İzmir'de üniversite öğretim üyesi kafeteryada darbedildi

İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada çıkan kavgada, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir\'de üniversite öğretim üyesi kafeteryada darbedildi
24.12.2023 - 18:59,
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İZMİR'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada demir çubukla darbedilen ve 3 gündür hastanede tedavi gören Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64) beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

Olay, 21 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, konuşmak için Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada bir araya geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir çubukla darbedilen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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