İzmir'de Uygulama Noktasından Kaçan Şüphelilerin Üzerinde 576 Gram Kokain Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde uygulama noktasından kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin elindeki poşette 576 gram kokain ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa mevkisinde uygulama noktası oluşturdu.
Ekiplerin bir otomobili durdurduğu esnada iki kişinin elindeki poşetle kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Ekiplerce yakalanan şüphelilerin elindeki poşet ile üst aramalarında 576 gram kokain ve 1 gram skunk esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A. ve S.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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