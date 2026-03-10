İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 8 kilogram skunk, 200 gram sentetik uyuşturucu, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 371 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
