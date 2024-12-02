İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, satışa hazır uyuşturucular, bir hassas terazi ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

02.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
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İZMİR'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yaklaşık 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, şüphelilere yönelik iki ilçedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerindeki aramalarda satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucular, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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