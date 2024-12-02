İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Güncel

İZMİR'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yaklaşık 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, şüphelilere yönelik iki ilçedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerindeki aramalarda satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucular, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 13 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.