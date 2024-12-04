İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 784 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine R.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 112 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 672 sentetik ecza bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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