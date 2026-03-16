İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik Kuruçeşme Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda 160 gram sentetik uyuşturucu, 29 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Y ve C.B'nin işlemleri sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?