İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

İzmir'de bazı popüler gece kulüplerini paravan olarak kullanarak suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

14.05.2024 12:39
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İzmir'de, bazı popüler gece kulüplerini paravan olarak kullanarak başta uyuşturucu olmak üzere suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, rüşvet suçları ile popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanarak suç gelirlerini bu yöntemlerle akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter ve Özel Harekat Polisi destekli operasyonda 3'ü kamu görevlisi 24 zanlıyı gözaltına almıştı.

Aralarında gece kulübünün de bulunduğu çok sayıda adreste yapılan aramalarda 9 bin 880 uyarıcı hap, 5 bin 711 sentetik ecza, 67,29 gram esrar, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca ile 100 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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