İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Kilo Ele Geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen baskında 22 kilo 547 gram esrar ve skunk ile 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Evdeki M.A. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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