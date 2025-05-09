İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, dün yaptıkları çalışma sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 664 adet sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirirken; Z.Ç. (26), E.K. (29) ve M.K.Ç. (14) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.