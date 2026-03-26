İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 984 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Göksu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.
Ev ve bir otomobildeki aramalarda 4 bin 984 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ele geçirildi.
Evdeki şüpheliler C.A, H.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.
