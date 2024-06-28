İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 kilogram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.