İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Menderes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 1,5 kilogram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

28.06.2024 15:41
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İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1,5 kilogram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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