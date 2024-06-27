İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank ele geçirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilogram skank ile 1350 kök skank ve 1870 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekipleri, Seferihisar'daki bir tarlada kenevir ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, skank, kenevir bitkisi ve sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

27.06.2024 17:13
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank ile 1350 kök skank ve 1870 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karabağlar ve Seferihisar ilçe jandarma ekipleri, Seferihisar'daki bir tarlada kenevir ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarlada yapılan aramada, 10 kilogram skank ile 1350 kök skank ve 1870 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 40 sentetik ecza ele geçirildi.

Jandarma, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram skank ele geçirildi - Son Dakika

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