İzmir\'de uyuşturucu ve silah imalatı yapan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ve silah imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emir Sultan Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 bin 165 gram metamfetamin, 645 gram bonzai, 34 adet sentetik hap, uyuşturucu imalinde kullanılan malzemeler, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, silah yapımında kullanılan malzemeler ve 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.