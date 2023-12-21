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İzmir'de uyuşturucu ve silah imalatı yapan 2 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu ve silah imalatı yapan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ve silah imalatı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, metamfetamin, bonzai, sentetik haplar, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir\'de uyuşturucu ve silah imalatı yapan 2 şüpheli cezaevine gönderildi
21.12.2023 - 14:07,
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İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ve silah imal ettiği öne sürülen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emir Sultan Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 bin 165 gram metamfetamin, 645 gram bonzai, 34 adet sentetik hap, uyuşturucu imalinde kullanılan malzemeler, 4 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, silah yapımında kullanılan malzemeler ve 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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