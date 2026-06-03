Uzlaştırmacılar Günü'nde İzmir'den başarı tablosu

İzmir Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırmanın aynı zamanda taraflar arasında diyalog ve anlayışın yeniden tesis edilmesine katkı sağlayarak toplumsal barışı güçlendiren önemli bir adalet mekanizması olduğunu belirtti.

Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun faaliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında büroya gönderilen 16 bin 201 dosyada yüzde 86,04 başarı oranı elde edildi. Uzlaşma ile sonuçlanan dosyaların yüzde 66'sı edimsiz, yüzde 20,04'ü maddi zararın giderilmesi ve yüzde 13,6'sı ise sosyal edim yoluyla sonuçlandı. 2026 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla büroya gönderilen 6 bin 505 dosyada yüzde 88,24 başarı oranına ulaşıldı. Bu dosyaların yüzde 67,30'u edimsiz, yüzde 22,51'i maddi zararın giderilmesi ve yüzde 10,2'si sosyal edim yoluyla sonuçlandı."

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.