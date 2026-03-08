İzmir'de Yağışlar Su Seviyelerini Artırdı - Son Dakika
İzmir'de Yağışlar Su Seviyelerini Artırdı

08.03.2026 11:59
DSİ, ocak-şubat yağışlarının yer altı su seviyesini artırdığını, yaz su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, ocak ve şubat aylarındaki yağışların, yer altı sularının seviyesini artırdığını, kaynakların doğru kullanılması halinde bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle su kaynakları kritik seviyeye gelen İzmir, ocak ve şubat ayındaki yağışlarla adeta can buldu.

Kuruyan ya da kuruma noktasına gelen içme suyu barajları son yağışlarla canlandı, bazıları tamamen doldu. Yağışlar yer üstündeki kaynakların yanı sıra yer altındaki kaynaklara da yaradı. Yer altı su seviyeleri, iki aylık yağışlarla yükseldi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Bilgi, AA muhabirine, 2025 yılının çok kurak geçtiğini, uzun yıllar ortalama yağış miktarı 712 kilogram olan İzmir'e geçen yıl 430 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Bu durumun hem içme suyu hem de tarımsal sulama amaçlı su kaynaklarında sıkıntıya neden olduğunu vurgulayan Bilgi, 2026 ocak ve şubat aylarında yağış miktarının 500 kilogramın üzerine ulaştığını anlattı.

Bilgi, geçen yılın toplamından fazla yağışın ilk iki ayda yağdığına işaret ederek, "Bu yağışlarla birlikte barajlarımız, nehirlerimiz tam kapasiteye ulaşma noktasına geldi. Bazı barajlarımızda, barajın güvenliğini sağlamak için fazla suyu tahliye etme noktasına geldik." ifadesini kullandı.

Yer altı sularında 5 ila 20 metre artış

Küçük Menderes Havzası'nda 76, Gediz Havzası'nda da 136 olmak üzere toplam 212 kuyuyu, takip sistemiyle izlediklerini aktaran Bilgi, havzalardaki su artışının yer altı su seviyelerine de yansıdığını belirtti.

Hüseyin Koray Bilgi, geçen yıl kuyulardaki seviyenin en düşük noktaya indiğini hatırlatarak, "2026'daki yağışlarla birlikte rasat (gözlem) kuyularımızdaki miktar, ortalama 5 ila 20 metre arasında artış göstermektedir." dedi.

İzmir'de içme suyu ihtiyacının karşılanmasında hem yer üstü hem de yer altı su kaynaklarının önem taşıdığına dikkati çeken Bilgi, şöyle devam etti:

"Yağışların ve yer üstü su miktarının azalmasıyla yer altı suyuna çok yüklenilmişti. Son yağışlarla birlikte hem depolamalarımız iyi hale geldi hem de yer altı suyundaki miktarlarımız artış gösterdi. Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda öncelikle yer altı suyunun içme suyunda kullanılması gerekiyor. Çünkü tarımsal sulamalar yaz aylarında başlıyor, barajlarımızdaki depolamalarımızı yaza saklamak en kıymetli düsturumuz olması lazım. Bu yönde hareket edilirse bu yaz herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz."

Bilgi, yağışların yer altına süzülmesinin jeolojik birimlere bağlı olarak zaman aldığını, ilerleyen dönemde yer altı su seviyesinin daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

