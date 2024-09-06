İzmir'de Akıma Kapılma Davasında Tutukluluk Sürecek - Son Dakika
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İzmir'de Akıma Kapılma Davasında Tutukluluk Sürecek

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların mütalaaya karşı görüşleri alındı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

06.09.2024 20:50
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SANIKLARIN DİNLENMESİNE DEVAM EDİLDİ

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına verilen 30 dakikalık aranın ardından devam edildi. Duruşmada mütalaaya ilişkin konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "İhmali ve sorumluluğu bulunanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka birinin daha böyle canı yanmasın" dedi. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise "42 kişinin de müebbet almasını istiyorum" dedi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mütalaaya karşı görüşlerini söyledi. Tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Bazı tutuksuz sanıklar ise adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi. Avukatlar ise mütalaaya karşı savunma yaptı. Bu sırada tutuklu sanık Barış Koç'un avukatı Ercan Demir'in, siyasi parti temsilcilerinin mahkeme başkanı ile görüştüğünü iddia etmesi gerginlik yarattı. Demir, "AK Parti ve MHP il başkanı ve bir siyasi partinin milletvekilinin sizi ziyaret ettiği söylendi" dedi. Mahkeme başkanı ise "Kim söyledi bunu size? Kim söylediyse gelsin o bana söylesin. Siz görmediğiniz bir şeyi söylüyorsunuz. Bunu söylemeniz doğru mu? Ben onları hayatımda görmedim. Şaibe oluşturuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Demir ise sözlerini, "Koridorda önümüzden geçtiler ve sizin koridorunuza girdiler" sözleriyle sürdürdü. Hakim ise son olarak "Benimle görüşmüşler mi? Olmayan bir şey söylüyorsunuz" diyerek avukat Demir'den esasa ilişkin savunma yapmasını istedi.

TUTUKLUĞA DEVAM KARARI

İki gün süren davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Duruşmada, adli kontrolün yetersiz kalacağından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile yargılanan tutuksuz sanıklardan Alara Ekli'nin ev hapsi kararının kaldırılmasına karar verildi. Ekli'nin hamile olduğu öğrenildi.

Kararın ardından salonda sanık yakınlarının sesinin yankılanmasının ardından mahkeme başkanı "İki gündür burada sanık dinliyoruz. Kimse kusurlu değil ama iki kişi ölmüş. Herkes bunun bilincine göre hareket etsin. Yedi gün içerisinde itiraz edebilirsiniz" dedi.

Mahkeme ara kararında ayrıca Gediz Şirketine yazı yazılmasına ve sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon'a (Aykome) 6 ay öncesine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı ve izin alınıp alınmadığına ilişkin yazı yazılmasına karar veridi. Mahkeme, duruşma savcısının keşifle birlikte yeni bir bilirkişi raporunun da alınması talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Akıma Kapılma Davasında Tutukluluk Sürecek - Son Dakika

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