İzmir'de Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yan baktığı gerekçesiyle bıçaklanan Ö.H.'ye yardım eden vatandaşların durumu bildirmesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

28.01.2025 04:17  Güncelleme: 04:20
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yan baktığı gerekçesiyle Ö.H.'nin sırtından bıçaklandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.H., yan baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç.(18), Y.C.(18), Ş.H.(19), M.E.A.(18), B.G.(19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürerken, H.Ö.'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Ö.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.T.Ç., Y.C., Ş.H., M.E.A., B.G. ve S.D. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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