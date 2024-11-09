İzmir'de Yangın Sonrası Arıların Geçim Kaynağı Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika
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İzmir'de Yangın Sonrası Arıların Geçim Kaynağı Yeniden Canlandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nı bal ormanı olarak yeniden yeşertmek için çalışmalar başlattı. Arıcılık faaliyetlerinin canlandırılması amacıyla 4 bin ağaç ve çalı türü dikilecek.

09.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınından sonra geçim kaynağı arıcılık olan yurttaşların yaralarını sarıyor. Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nı bal ormanı olarak yeniden yeşertmek için çalışmalara başlayan Büyükşehir, bölgedeki bal üretimini tekrar canlandıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayındaki Yamanlar Dağı yangınında zarar gören Bayraklı Doğançay'daki Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nı, yurttaşların talebi üzerine bal ormanına dönüştürüyor. Arıcılık faaliyetinin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Doğançay'da, yangının ardından arıların besin kaynağı olan yeşil alanlar yok olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının ardından Doğançay'da yaptığı incelemede yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için talimat vermişti. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve yangında büyük zarar gören 54 dönümlük Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nı bal ormanı olarak yeniden yeşertmek için kolları sıvadı. Alanda zemin çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgede arıcılık faaliyetlerini canlandıracak ağaç ve çalı türlerinin ekimine başladı. Yaklaşık 4 bin ağaç ve çalı türünün dikiminin ardından besin kaynakları tamamen yok olan arılar için yeni bir bal ormanı kazandırılmış olacak. Bölgede arıcılık faaliyeti yürüten yurttaşlar, kovanlarını sahaya konumlandırarak yeniden bal üretimine başlayabilecek.

Su tasarrufu ve erozyonu önleyecek şekilde tasarlandı

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma Şube Müdürü Halit Çelik, "Mülkiyeti belediyemize ait olan bu arazideki bitki örtüsü, Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında tamamen yanmış durumdaydı. Yangın sonrası bölgede arıcılık faaliyetleri yürüten vatandaşlarımızın talebi üzerine Cemil Başkanımız bu alanı bal ormanına dönüştürme talimatını verdi. Proje ve uygulama çalışmalarına başladık. 54 bin metrekarelik, yarısından fazlası ana kayadan oluşan eğimi yüksek bir arazi burası. Eğim yüksek olduğu için toprak ve suyun muhafazasını sağlamak amacıyla taş kordonlar, cansız örme çitler ve alt topraklama işlemleri yaparak arazi hazırlığını tamamladık. Arazi eğimini düşürerek toprak erozyonunu, oluşabilecek seli önlemeyi ve su hasadı sağlamayı hedefledik. Burada dikilen bitki ve ağaçların kökleri suya kolay ulaşabileceğinden su tasarrufu da sağlayacak" şeklinde konuştu.

Yıl boyu çiçek açan bitkiler seçildi

Bal ormanında bölgede arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların maksimum fayda sağlaması için yıl boyu çiçek açan bitkilerin tercih edildiğini ifade eden Halit Çelik, "Bal ormanının temasına uygun olarak arıların yıl içerisinde şubat ayından kasım ayına kadar nektar alımı uzatılarak, bitkilerin de çiçeklenme dönemi dikkate alınarak orjinli bitki türleri, ağaçlar ve çalılar seçildi. Ağaç türleri olarak akasya, dut, gülibrişim, erguvan, kızılçam ve badem gibi türlere yer verildi. Çalı grubu olarak, lavanta, lavantin, adaçayı, biberiye, kekik, adi kartopu, akçakesme gibi çalı türlerimizi kullandık. Sahaya 500'ü yüksek boylu olmak üzere bin ağaç dikmeyi planlıyoruz. Çalı grubu ve ağaççık olarak 3 bin bitki dikimi yapmayı hedefliyoruz. Dikim mevsimi içinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yangın Sonrası Arıların Geçim Kaynağı Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika

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