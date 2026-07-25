İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama

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İzmir ve çevresindeki 4 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da 21 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen örgüt elebaşı H.P'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i de ifadesinin ardından salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 34'ü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller ile farklı kişilere ait çok sayıda SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirilmişti.

Zanlıların iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmelerin analizi, mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri ortaya çıkarılmış, bu kapsamda İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü altındaki 9 ayrı adresin, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama - Son Dakika

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