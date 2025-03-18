İzmir'de Yavru Aslan Uygun Şartlarda Bakıma Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Yavru Aslan Uygun Şartlarda Bakıma Alındı

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Torbalı ilçesindeki bir çiftlikte ele geçirilen 10 aylık yavru aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Uygun beslenme programı ile sağlığına kavuşan yavru aslanın önümüzdeki günlerde ismi İzmirliler tarafından belirlenecek.

18.03.2025 09:53  Güncelleme: 11:10
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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen yavru aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Henüz 10 aylık olduğu tahmin edilen ve uygun olmayan koşullarda yalnızca kedi maması ile beslendiği belirlenen yavru aslan bir ay süren tedavi ve bakımın ardından kendini toparladı. Minik yavru günlerini veteriner hekimlerin gözetiminde oyunlar oynayarak geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı, çok özel bir konuğu ağırlıyor. Güvenlik güçleri tarafından Torbalı'da bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen ve yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve kedi maması ile beslendiği belirlenen erkek yavru aslan, bir ay boyunca karantinada tutuldu. 62 kilogram ağırlığındaki aslan için uygun beslenme programı hazırlandı, bağışıklığının güçlenmesi için gerekli tedaviler uygulandı. Yavru aslanın isminin, gelecek günlerde yapılacak anket sonucu İzmirlilerin oyları ile belirlenmesi planlanıyor.

Uygun olmayan koşullarda tutulmuş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, yavru aslanın çiftlikte kapalı bir ortamda tutulmuş olduğunu belirterek, "Yavru aslanı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına aldık. Veteriner hekimlerimiz aslanın uygun olmayan beslenme şekli nedeniyle raşitizm hastalığına yakalandığını, kemiklerinde, ayaklarında sorun olduğunu belirledi. Arkadaşlarımız onu sevgi ile kucakladı. Yaklaşık bir aydır bizimle birlikte. İlk günler veteriner hekimlerin gözetiminde dışarı çıkıyordu. Yapılan bakım ve tedavilerin ardından artık kendisi dışarı çıkıp yaşam alanında zaman geçiriyor" dedi.

"Bundan sonra yaşamını güvenli bir alanda sürdürecek"

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru aslana uygun bir yaşam alanı oluşturduklarını anlatan Prof. Dr. Okyay, şunları söyledi:

"Beslenmesini düzenledik. Artık sağlıklı genç bir aslan yavrusu olarak bundan sonraki süreçte yaşamını güvenli ve huzurlu bir alanda sürdürecek. Parkımızdaki 5 kişilik aslan ailesinin bireyi olarak zaman içinde onlara alışmasını sağlayacağız. Tüm bu süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından yürütülüyor. Artık bu küçük yavrunun doğaya salınması mümkün değil. O nedenle doğaya en yakın olan ortamlardan olan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatını sürdürecek. Burada mutlu bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacağız."

Yavru aslan için özel menü

Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde hiç et ile beslenmediği belirlenen yavru aslan için özel bir beslenme programı uygulanıyor. Sabah ve öğlen kırmızı et, kuru mama ve bir su bardağı tavuk suyu ile beslenen aslan, akşam da haşlanmış tavukgöğsü ve kuru mama tüketiyor. İnsanlarla yakın ilişki kurduğu belirlenen aslan gün içinde basketbol topu, halat topu ve şamandıra gibi oyuncaklarla oynayarak günlerini keyifle geçiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yavru Aslan Uygun Şartlarda Bakıma Alındı - Son Dakika

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