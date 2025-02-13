İzmir\'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Seyit Akkaş Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş (60), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan S.U. (45) yönetimindeki 35 ATY 520 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a çarptı. Akkaş çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Seyit Akkaş'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.