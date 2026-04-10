İZMAR'ın 22. Şubesi Bayraklı Osmangazi'de Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış mağazası İZMAR, Bayraklı Osmangazi'de 22. şubesini açtı. İZTARIM AŞ tarafından işletilen mağaza, İbrahim Galip Caddesi ile 592 sokağın kesişiminde hizmete başladı ve İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Mağazada, yerli üreticiden temin edilen ürünler aracısız olarak satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda işlediği süt ürünleri ve Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde işlenen et ürünleri ile Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri de raflarda yer alıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar temel tüketim malları bulunuyor ve kooperatiflerden uygun fiyatlı ürünler sunuluyor.

Mağazanın açılışında, erken saatlerde gelen Atalay ailesi gibi müşteriler, fiyatların uygunluğunu ve ürün kalitesini övdü. Mine Gürsoy Günay, İZMAR'ın halk için mükemmel bir iş olduğunu belirterek, ürün çeşitliliği ve hijyen ürünlerinin varlığından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kadir İnci ise İZMAR yoğurdunu özellikle beğendiğini ve yeni şubenin açılmasından memnun olduğunu söyledi. Ayrıca, İZTARIM ekibi tarafından Akhisarlı üreticilerden alınan İZMAR kırma yeşil zeytin, ilk kez kilosu 171 liradan satışa sunuldu ve siyah zeytin de yakında aynı fiyattan satılacak.

İZMAR, Osmangazi şubesinin yanı sıra Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Gaziemir, Aliağa, Tire ve Torbalı gibi çeşitli ilçelerdeki mağazaları ve gezici mağazasıyla hizmet veriyor. Yeni mağazaların Buca Gediz ve Menemen Asarlık'ta açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında çalışıyor.