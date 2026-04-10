İZMAR'ın 22. Şubesi Bayraklı Osmangazi'de Açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İZMAR'ın 22. Şubesi Bayraklı Osmangazi'de Açıldı

10.04.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış mağazası İZMAR, Bayraklı Osmangazi'de 22. şubesini açtı. Yerli üreticilerden temin edilen ürünler aracısız satılmakta ve müşterilerden yoğun ilgi görmekte.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tanzim satış mağazası İZMAR, Bayraklı Osmangazi'de 22. şubesini açtı. İZTARIM AŞ tarafından işletilen mağaza, İbrahim Galip Caddesi ile 592 sokağın kesişiminde hizmete başladı ve İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Mağazada, yerli üreticiden temin edilen ürünler aracısız olarak satışa sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda işlediği süt ürünleri ve Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde işlenen et ürünleri ile Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri de raflarda yer alıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar temel tüketim malları bulunuyor ve kooperatiflerden uygun fiyatlı ürünler sunuluyor.

Mağazanın açılışında, erken saatlerde gelen Atalay ailesi gibi müşteriler, fiyatların uygunluğunu ve ürün kalitesini övdü. Mine Gürsoy Günay, İZMAR'ın halk için mükemmel bir iş olduğunu belirterek, ürün çeşitliliği ve hijyen ürünlerinin varlığından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kadir İnci ise İZMAR yoğurdunu özellikle beğendiğini ve yeni şubenin açılmasından memnun olduğunu söyledi. Ayrıca, İZTARIM ekibi tarafından Akhisarlı üreticilerden alınan İZMAR kırma yeşil zeytin, ilk kez kilosu 171 liradan satışa sunuldu ve siyah zeytin de yakında aynı fiyattan satılacak.

İZMAR, Osmangazi şubesinin yanı sıra Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Gaziemir, Aliağa, Tire ve Torbalı gibi çeşitli ilçelerdeki mağazaları ve gezici mağazasıyla hizmet veriyor. Yeni mağazaların Buca Gediz ve Menemen Asarlık'ta açılması planlanıyor. Mağazalar, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında çalışıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Osmangazi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMAR'ın 22. Şubesi Bayraklı Osmangazi'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:20:51. #.0.4#
SON DAKİKA: İZMAR'ın 22. Şubesi Bayraklı Osmangazi'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.