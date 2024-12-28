İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması Huzurevi Sakinleriyle Yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması Huzurevi Sakinleriyle Yapıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, huzurevi sakinleriyle yeni yılı kutlayarak, gelecekte yeni tesisler kazandırma sözleri verdi. Etkinlikte müzik dinletileriyle keyifli anlar yaşandı.

28.12.2024 11:07  Güncelleme: 12:53
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yıl heyecanını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevi sakinleriyle paylaştı. 2025'e günler kala düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleriyle keyifli anlar yaşayan Başkan Tugay, İzmir'e yeni tesisler kazandıracaklarının mesajını verdi.

Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de yılbaşı kutlaması düzenlendi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Sosyal Yaşam Kampüsü yöneticileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

"Yüzlerinize baktıkça huzur ve mutluluk duygusu geliyor"

Başkan Cemil Tugay'ı Sosyal Yaşam Kampüsü girişinde 71 yaşındaki huzurevi sakini Mehmet Reis, Noel Baba kostümüyle karşıladı. Etkinliğin açılış konuşmasında huzurevi sakinlerini "bilge çınarlar" diye selamlayan Başkan Tugay, "Bu çatı altında ne zaman sizlerle buluşsak, sizleri ziyaret etsek yüzlerinize baktıkça bizlere huzur ve mutluluk duygusu geliyor. Sizleri sağlıklı görmek, iyi görmek, yüzlerinizdeki gülümsemeleri görmek bizim için çok kıymetli. Yepyeni bir yıla gireceğiz. Yeni yılı karşılarken birlikte olmak büyük keyif" diye konuştu.

"Burada bulunamayan büyüklerimiz için adımlar atıyoruz"

İzmir'de Sosyal Yaşam Kampüsü gibi yeni tesis yatırımlarını hayata geçirmek istediklerini belirten Başkan Tugay, "Arkadaşlarımızın burada yarattığı hizmeti gördükçe 'daha fazlasını yapmalıyız' diyorum. Böyle tesislerde yer bulamayan pek çok büyüğümüz var, ihtiyaç var. Bununla ilgili adımlar atıyoruz. İnşallah 2025 yılında bazı tesislerin temelini atmayı, sonra en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden isteğimiz 2025 yılını öncelikle sevdiklerinizle, kendinize de çok iyi bakarak mutluluk ve keyif içinde geçirmeniz. Bu güzel ve büyük ailenin parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Bir araya tekrar geleceğimiz günlerde sizleri yine sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberlik içinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Yarım asrı birlikte paylaşan çifte evlilik yıldönümü sürprizi

Yeni yıl yemeğinde 51'inci evlilik yıl dönümünü kutlayan Canan ve Ömer Bircan çiftine sürpriz yapıldı. Çifti tebrik eden Başkan Tugay, "Bugün masamızı evliliklerinin 51'inci yılını kutlayan büyüklerimizle birlikte paylaşıyoruz. Onları da tebrik ediyorum" dedi. Sahneye gelerek eşi Canan Bircan'a çiçek hediye eden Ömer Bircan, "Acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler çoğalır. Ben sevgili eşimle 51 yıllık evliliğimde acı tatlı günlerimizde bir kusur işlediysem özür diliyorum. Kendisini çok seviyorum, benim nefes alma vesilem. Hepinize bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

2025'e neşe dolu karşılama

Konuşmanın ardından huzurevi sakini Semra Dinçer, tüm huzurevi sakinleri adına Başkan Tugay'a çiçek ve hediye takdim etti. Etkinlikte Başkan Tugay, huzurevi sakinleriyle yeni yıl pastası kesti. Pasta kesilnesinin ardından hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı söylendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası halk müziği ezgilerini seslendirdi. Gönüllerince eğlenen huzurevi sakinlerine Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay sahneye çıkarak eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Yıl Kutlaması Huzurevi Sakinleriyle Yapıldı - Son Dakika

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