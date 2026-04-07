İzmir'de Sinematek Gösterimleri Nisan Ayında Başlıyor

07.04.2026 11:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında her pazar Elhamra Sahnesi'nde 'Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra' temasıyla dünya sinemasından belgesel filmleri İzmirlilerle buluşturacak. Gösterimlerde yönetmen söyleşileri de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü 'Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra' temasıyla Elhamra Sahnesi'nde İzmirliler ile buluşuyor. Programda dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alıyor. Gösterimler her pazar saat 19.00'da başlayacak.

İlk film, 12 Nisan'da Sepideh Farsi'nin yönettiği 'Yüreğini Eline Al ve Yürü' adlı belgesel olacak. Bu film, Gazze'deki savaş koşullarını birinci ağızdan anlatıyor ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı. İkinci film, 19 Nisan'da Chris Marker'ın 'Güneşsiz' adlı deneysel belgeseli olup, Institut Français iş birliğiyle gösterilecek.

Üçüncü film, 26 Nisan'da Sarah Gross'un yönettiği 'Kum Taneleri' adlı belgesel olacak ve Goethe Institut iş birliğiyle gerçekleştirilecek gösterimin ardından yönetmen söyleşisi yapılacak. Ayrıca, 27 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Sarah Gross tarafından 'Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikâyeler' adlı ücretsiz atölye düzenlenecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yönetmen, Belgesel, Sinema, Güncel, Dünya, İzmir, Son Dakika

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
