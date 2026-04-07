İzmir'de Sinematek Gösterimleri Nisan Ayında Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü 'Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra' temasıyla Elhamra Sahnesi'nde İzmirliler ile buluşuyor. Programda dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alıyor. Gösterimler her pazar saat 19.00'da başlayacak.

İlk film, 12 Nisan'da Sepideh Farsi'nin yönettiği 'Yüreğini Eline Al ve Yürü' adlı belgesel olacak. Bu film, Gazze'deki savaş koşullarını birinci ağızdan anlatıyor ve uluslararası festivallerde ödüller kazandı. İkinci film, 19 Nisan'da Chris Marker'ın 'Güneşsiz' adlı deneysel belgeseli olup, Institut Français iş birliğiyle gösterilecek.

Üçüncü film, 26 Nisan'da Sarah Gross'un yönettiği 'Kum Taneleri' adlı belgesel olacak ve Goethe Institut iş birliğiyle gerçekleştirilecek gösterimin ardından yönetmen söyleşisi yapılacak. Ayrıca, 27 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Sarah Gross tarafından 'Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikâyeler' adlı ücretsiz atölye düzenlenecek.