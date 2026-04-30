İzmir'de Yeniden Sinematek'te "Çıldırmanın Eşiği"

30.04.2026 10:56  Güncelleme: 11:56
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mayıs ayında "Çıldırmanın Eşiği" temasıyla Elhamra Sahnesi'nde delirmenin sınırında dolaşan karakterlerin hayatlarını beyaz perdeye taşıyor.

İzmirli sinemaseverleri dünya sinemasının unutulmaz yapımlarıyla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, mayıs ayında "Çıldırmanın Eşiği" temasıyla dikkat çekiyor. Uçlarda gezen karakterlerin derinlikli hikayelerini beyazperdeye taşıyan seçki, Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Program kapsamında her pazar gösterilecek filmler arasında Taksi Şoförü, Gaz Lambası, Persona, Şüphe ve Cinnet yer alıyor. Sinemaseverleri güçlü anlatımlar ve özgün hikayelerle buluşturacak programda, film gösterimlerinin yanı sıra alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla tema ve filmler üzerine söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Çürüyen dünyaya direksiyon kırmak: Taksi Şoförü

Yönetmen koltuğunda Martin Scorsese'nin oturduğu ve senaryosunu Paul Schrader'in kaleme aldığı 1976 ABD yapımı suç ve dram türlerindeki Taksi Şoförü, 1976 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görüldü. Filmin başrollerinde Robert de Niro ve Jodie Foster yer alıyor. Vietman Savaşı'nın yarattığı etkiden kurtulamayan ve tanık olduğu adaletsiz dünyaya uyum sağlamayı reddeden Travis Bickle'ın hikayesinin anlatıldığı film, 3 Mayıs Pazar saat 19.00'da gösterilecek.

Zihne kurulan tuzak: Gaz Lambası

Yönetmen koltuğunda George Cukor'un oturduğu 1944 ABD yapımı suç, dram, gizem ve gerilim türlerindeki Gaz Lambası, bir psikolojik çöküşü ortaya koyuyor ve "gaslighting" kavramının temelini oluşturuyor. Başrol oyuncusu Ingrid Bergman'ın 1945 Altın Küre'den ve Akademi Ödüllerinden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'yle döndüğü filmde Paula Anton ve kocasının hayal ile gerçeğin birbirine karıştığı ilişkisi konu ediliyor. Kocasına karşı güven dolu olan Paula, zaman içinde belirsizliklerle dolu bir kabusa sürüklenecektir. Film, 10 Mayıs pazar saat 19.00'da gösterilecek. Film gösteriminin ardından Uzman Dr. Arzu Erkan'ın katılımıyla film üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

İki enstrüman için bir sonat: Persona

Dünya sinemasının usta isimlerinden İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın yazıp yönettiği 1966 İsveç yapımı dram ve gerilim türlerindeki Persona filminin başrollerinde Bibi Andersson ve Liv Ullman yer alıyor. Film 1967 Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği Ödüllerinden En İyi Film Ödülü ile döndü ve Bergman'a En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Bibi Andersson'a ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Bergman'ın deyimiyle "iki enstrüman için bir sonat" olan bu sarsıcı hikaye, yönetmenin kendine has sinema dilinin en etkileyici örneklerinden biri. Genç hemşire Alma, konuşmayı reddeden aktris Elisabeth Vogler'in tedavisi ile ilgilenmektedir. Birlikte yaşamaya başladıkları deniz kıyısındaki evde zaman geçtikçe tedavi yön değiştirir. İki kadının kişilikleri birbirine geçtikçe hayal ve gerçek karışır. Film, 17 Mayıs Pazar saat 19.00'da gösterilecek. Film gösteriminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Ulaş'ın katılımıyla film üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

Muğlaklığın ortasında bir yaz: Şüphe

Yönetmenliğini Chang-dong Lee'nin üstlendiği, Oh Jung-mi Lee ve Chang-dong'un Haruki Murakami'nin Barn Burning adlı eserinden beyaz perdeye uyarladığı Şüphe, 2018 Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. 2018 Güney Kore, Japonya ortak yapımı dram ve gizem türlerindeki filmde yarı zamanlı kuryelik yapan Jongsu'nun eski komşusu Haemi'yle karşılaştıktan sonra yaşananlar konu ediliyor. Haemi gittiği Afrika seyahatinden döndüğünde Jongsu'yu Kenya'da rastladığı gizemli bir adam olan Ben'le tanıştırır. Film, 24 Mayıs Pazar saat 19.00'da gösterilecek.

Aklın karanlık koridorları: Cinnet

Yönetmen koltuğunda dünya sinemasında yer edinmiş unutulmaz filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick'in oturduğu Cinnet, Stephan King'in Medyum adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. 1980 ABD yapımı korku, gerilim ve dram türlerindeki filmin başrolünde Jack Nicholson yer alıyor. Filmde yazar Jack Torrance ve ailesinin Overlook Oteli'nin bakımı için otele yerleşmesinin ardından yaşanan metafiziksel olaylar anlatılıyor. Aile bir kar fırtınası nedeniyle otelde mahsur kaldığında olaylar kontrolden çıkacaktır. Film, 31 Mayıs pazar saat 19.00'da gösterilecek. Film gösteriminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği Anasanat Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Suat Onat'ın katılımıyla film üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

