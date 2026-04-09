İzmir'de Belediye Binasına Polis Müdahalesi: Hizmetler Aksıyor, Tugay'dan Sert Tepki

09.04.2026 19:30
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, polis eşliğinde hizmet binasına yapılan müdahaleyi eleştirerek, bu durumun Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti. Belediye, mülkiyet değişikliğine karşı hukuk mücadelesi başlattı.

İzmir'de yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki hizmet binası tartışmaları, polisin binaya girerek faaliyetleri durdurmasıyla yeni bir boyut kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Tugay, vatandaşlara hizmet götüren en önemli kurumun binasına önce tapuda el konulduğunu, ardından yüzlerce polis eşliğinde binanın iş yapılamaz hale getirildiğini vurguladı. Bu müdahalenin ardından belediye birimlerinin tahliye edilmesi, şehirdeki kamu hizmetlerinin aksamasına dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Tartışmanın odağındaki binanın mülkiyetinin bir asırdır İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı olduğunu hatırlatan Tugay, binanın herhangi bir vakıf tarafından inşa edilmediğini savundu. Tapu devrinin yapıldığı vakfın gerçekte mevcut olmadığını, yani 'yok' hükmünde bir yapıya devir gerçekleştirildiğini iddia etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir genelinde halihazırda 3 bin 500 gayrimenkulü olduğunu belirten Tugay, belediyenin ana hizmet alanlarından birine el konulmasının mantıklı bir gerekçesi olmadığını ve kurumun ne yapacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Belediye yönetimi, mülkiyet değişikliğine karşı hukuki süreci başlattıklarını duyururken, davanın sonuçlanmadan binanın boşaltılmasına tepki gösteriyor. Başkan Tugay, yetkililere hitaben yaptığı açıklamada, 'Aceleniz ne? Nedir bu telaşınız?' sorularını yönelterek, mülkiyet konusunda yapılan uygulamanın %100 haksız olduğunu savundu. Hukuk mücadelesinin devam ettiğini hatırlatan Tugay, yargı son sözü söyleyene kadar belediye hizmetlerinin aynı binada devam etmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Dava süreci devam ederken yapılan bu müdahaleyi, İzmir halkının iradesine ve kurumun tüzel kişiliğine bir saldırı olarak nitelendirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

