İzmir\'de Yılbaşı Tatili İçin Gelen Turist 5. Kattan Düştü

İZMİR'in Konak ilçesinde, yurt dışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç. (32), iddiaya göre sigara içmek için çıktığı balkonda dengesini kaybederek 5'inci kattan aşağıya düştü. Önce bir tenteye çarpan Muammer Ç., daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Muammer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Konak ilçesindeki Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yurt dışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç., 5 katlı apartmanın 5'inci katında sigara içmek için balkona çıktı. Muammer Ç., burada belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti. 5'inci kattan aşağıya düşen Muammer Ç., önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ç.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muammer Ç.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.