Çamlıkule'de Bozulan Yol Onarıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Çamlıkule Mahallesi 220/21 Sokak'ta altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolda temel güçlendirmesi yaparak ağır tonajlı araçların neden olduğu sarsıntı sorununu giderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Buca'nın Çamlıkule Mahallesi 220/21 Sokak'ta yoldan kaynaklanan sarsıntılar nedeniyle evlerinde sorun yaşayan vatandaşların talebi üzerine harekete geçti. Çok sayıda eğitim kurumunun da bulunduğu sokakta inceleme yapan ekipler, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen altyapı kazıları nedeniyle yol zemininde bozulmalar meydana geldiğini tespit etti. Bunun üzerine yolun onarımı için hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler, 300 metrelik güzergahta 25 santimetre derinliğe kadar kazı yaparak yolun alt temelini ortaya çıkardı. Temeli yenilenen yol güçlendirilirken, ardından asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde sokakta sakinlerinin yaşadığı sarsıntı sorununun önüne geçilmiş oldu.

"Ağır araçlar geçtiğinde evlerinde titreme oluyordu"

Sokakta yaşanan sorun hakkında bilgi veren Çamlıkule Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım, "Uzun zamandır vatandaşlarımızdan şikayet alıyorduk. Ağır araçlar geçtiğinde evlerde titreme yaşanıyordu. Çocuklar rahat uyuyamıyor, vatandaşlarımız rahatsız oluyordu. Bu nedenle yoğun bir şikayet vardı. Sonunda bu sorun çözüldü. Vatandaşlarımız çok mutlu. Başta Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Güzel İzmir'imize güzel yollar yakışır"

Bölgede oturan yurttaşlardan Batuhan Domurcukgül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yollar bizim için gerçekten çok önemli. Ağır vasıta araçlar geçtiğinde, deprem oluyormuş gibi sallantı yaşanıyordu. Son dönemde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle bu durum bizleri daha da tedirgin ediyordu. Sorunun çözülmesiyle birlikte rahatladık. Güzel İzmir'imize güzel yollar yakışır" ifadelerini kullandı.

"Sallanmadan dolayı korkuyorduk"

Yaşadıkları sorunu ve süreci değerlendiren Hamdi Kaval, "Bu sokaktan araçlar geçtiğinde ciddi sallanma yaşanıyordu. Evlerimizde otururken korkuyorduk. Muhtarımızın desteğiyle dilekçelerimizi verdik ve ardından yol çalışması yapıldı. En az 25 santimetre derinliğe inilerek yol güçlendirildi" dedi.

"Büyük bir iyilik oldu bizim için"

Bölge esnafı Rahşan Özdoğan, "Buradaki en büyük sorunumuz yoldu. Sağ olsun Başkanımız yolumuzu yaptı. Giden gelen herkes evlerin sallandığını söylüyordu. Deprem anında da ciddi bir tedirginlik yaşadık. Bizim için büyük bir iyilik oldu; sorunun giderilmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Uzun süredir devam eden bir sorundu, çözüldü" dedi.

"Velilere ve çocuklara deprem hissiyatı yaratıyordu"

Eğitim kurumu sahibi Barış Yıldız, "Buradan otobüsler ya da ağır tonajlı araçlar geçtiğinde yer gök sallanıyordu. Burada bir eğitim kurumumuz var. Veliler geldiğinde, çocuklar içeride otururken adeta deprem hissi yaşanıyordu. Dilekçelerimizi verdik. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi sorunu çözdü. İşçisinden müdürüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi sesimizi duydu"

Handan Çankaya ise "Telekom tarafından açılan asfalttaki delikler nedeniyle tüm evler ve mahallede ciddi sallantılar yaşanıyordu. Evimize gelen misafirler deprem oluyor sanarak kaçışıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi sesimizi duydu. Büyükşehir ekipleri gelip inceleme yaptı. Sağ olsunlar, sorunlarımızı çözdüler" şeklinde konuştu.