İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Bu Yıl Küçük Menderes'teki İlçelerimizde Altyapıda Sıçrama Yılı Olacak"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu sene yol çalışmaları ve altyapı ile ilgili sıçrama yapacağımız bir yıl olacak. 2026 ve 2027'de Küçük Menderes'te bütün ilçelerimizin, köylerimizin yollarını yenileyeceğiz" dedi.

Tugay, Ödemiş'te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tugay, Ödemiş'teki yatırımlar ve sel sonrasında yapılan çalışmalar hakkında konuştu.

Tugay, "Yağmur suyu hattı çalışmamız yüzde 80'in üzerinde tamamlandı. Mayıs ayında tamamlanacak. Bazı noktalarda dere yataklarının taşması sonucunda sorunlar oldu, buralarda daha sağlam köprüler, yollar yapılacak. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Yağmurlar bir tarafıyla bizi sevindirdi, diğer taraftan verdiği zararla üzdü. Yaşadığımız problemler çıkarımlar yapmamızı sağladı. Hangi noktada nasıl bir sorun yaşadığımızı görüyoruz. Hepsiyle ilgili kalıcı düzeltmeler yapacağız. Bu sene yollar ve altyapı ile ilgili sıçrama yapacağımız bir yıl. 2026 ve 2027'de Küçük Menderes'te, bütün ilçelerimizin, köylerimizin yollarını yenileyeceğiz" bilgisini verdi.

"Birgi'deki çalışma 15 gün içinde tamamlanır"

Ödemiş'te Çamyayla-Horzum yolunda orman yangınlarının ardından kesilen tomrukların yağışlar nedeniyle menfezi tıkaması sonucu çöken yolda onarım çalışmalarına başlandığını hatırlatan Tugay, "İlk günlerde yapamadık, dere akışı yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bu çalışmayı en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi. Birgi'de altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Tugay, "Koruma Kurulu ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çalışma biraz geç başladı ama başladı. 15 güne kadar tamamlanacak" dedi.

"Pek çok projeyi önümüzdeki 3 ay içinde Ödemişliler görecek"

Ödemiş'te tarıma önem verdiklerini ifade eden Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Ödemiş tarım açısından önemli bir bölge. Biz tarımı pek çok boyutuyla desteklemeye çalışıyoruz. Bizim için Ödemiş tarımda öncü olmasını istediğimiz bir ilçemiz. Burada öyle şeyler yapalım ki Türkiye'ye örnek olsun. Tarıma dayalı sanayiyi desteklemeliyiz diye düşünüyoruz. İnsanların kırsalda tutulması önemli. Örneğin futbol sahasını yeniliyoruz. Yakında İZMAR açıyoruz. Gençler tarımla uğraşsın, aynı zamanda para kazansın, yaşadıkları bölgede mutlu olsun istiyoruz. Pilot köyler seçildi, buralarda gençlerin ihtiyacına yönelik pek çok proje yapılacak. Ödemiş de genç nüfusu olan bir ilçemiz, o yüzden çocuklarımız gençlerimiz için pek çok çalışma yapmayı çok daha fazla istiyoruz. Bunların altını dolduran pek çok projeyi önümüzdeki 3 ay içinde Ödemişliler görecek."