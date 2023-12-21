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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'de Yunanistan unsurları tarafından itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
21.12.2023 - 23:39,
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İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Foça açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında da fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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