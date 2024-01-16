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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikten sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Dikili ilçesi açıklarında ise durdurulan bir lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
16.01.2024 - 22:03,
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İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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