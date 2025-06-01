İzmir'de Yurt Dışından Talep Gören Köpek Oteli - Son Dakika
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İzmir'de Yurt Dışından Talep Gören Köpek Oteli

İzmir\'de Yurt Dışından Talep Gören Köpek Oteli
01.06.2025 11:20
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Köpek oteli, tatilcilerin dostlarını güvenle emanet ettiği bir mekan haline geldi.

Türkiye'deki tatil bölgelerini tercih edenlerin "can dostlarını" emanet ettiği İzmir'deki köpek oteli, yurt dışından gelen turistlerden de ilgi görüyor.

Güzelbahçe'de 18 yıldır hizmet veren köpek oteli, tatile giden ve evcil hayvanlarını bırakacak yerleri olmayan kişilerin rezervasyonlarıyla doldu.

Her bir köpek için 6, 8 ve 10 metrekarelik 24 bungalov tarzında odaların bulunduğu otelde eğitim, kuaför ve veteriner hizmeti de veriliyor.

Hayvanlarının nasıl bakıldığını takip etmek isteyenler için kameralı "suit oda"ların da yer aldığı otelde, köpeklerin son durumlarını içeren videolar WhatsApp üzerinden sahiplerine gönderiliyor.

Köpeklerin otelde kalabilmesi için kayıt sırasında aşılarının tam olduğunu gösteren karnelerin bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Bayramda yüzde 100 doluluk

İşletme sahibi Bahadır Karabulut, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla talebe yetişemediklerini belirtti.

İlgiden memnun olduklarını dile getiren Karabulut, "Bayramdan yaklaşık bir ay öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyoruz çünkü düzenli olarak her sene getiren müşterilerimiz var. Tatil yöresinde olduğumuz için 30 gün öncesinden dolduk. Geçen bayram da 30 gün öncesinden dolmuştuk." diye konuştu.

Karabulut, köpek sahiplerinin tercih edeceği şehirdeki köpek otellerinin durumuna göre tatillerini planladığını söyledi.

Köpek oteline yurt dışından da taleplerin olduğuna dikkati çeken Karabulut, şöyle konuştu:

"Türkiye tatil cenneti olduğu için birçok ülkeden başvuran var. Katar, İran gibi ülkelerden bize başvurular var. İnsanlar köpekleriyle beraber gelmek istemediği için birkaç gün öncesinden köpekleri bize kargo yapabiliyor. Biz gidip köpeklerini alabiliyoruz. Yerli turistimiz, Avrupa'da yaşayan Türkler de var. Onlar da artık köpekleriyle geliyor."

Karabulut, günlük otel fiyatlarının 6 metrekarelik küçük odalar için 1100 lira, 8 metrekarelik büyük odalar için 1400 lira ve 10 metrekarelik suit odalar için de 2 bin 400 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Ali Salcan, 7 yaşındaki köpeğini 6 yıldır köpek oteline bıraktığını belirterek, verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde yurt dışına çıkmaya karar verdiklerini anlatan Salcan, "Gönül rahatlığıyla buraya getiriyoruz. Gerçekten kamera sistemi olduğundan dolayı, devamlı ulaşabileceğimiz, akıllı cep telefonumuza bakarak zaten izleyebileceğimiz bir durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güzelbahçe, Güncel, Turizm, Yaşam, Tatil, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yurt Dışından Talep Gören Köpek Oteli - Son Dakika

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