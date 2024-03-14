İzmir'in Buca ilçesinde 17 yaşındaki Yusuf Demir'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Barış Mahallesi'nde Yusuf Demir'in yolda bir otomobilden ateş edilmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan H.T (52), H.B.T. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve H.B.T. tutuklanırken, Ö.T. serbest bırakıldı.
H.T'nin ilk ifadesinde olay yeri yakınındaki kafeteryada bir grupla tartıştıklarını, cipe binerek uzaklaştıklarını, aracın camından silahına doldurt boşalt yaptığı sırada Demir'i yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öne sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Yusuf Demir'in ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
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