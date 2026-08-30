İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

İzmir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi. Vali Elban, KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Ağustos ayının zaferlerle dolu tarihine vurgu yaptı.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Valilik tarafından Balçova Termal Otel'in bahçesinde düzenlenen etkinlikte Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri karşıladı, bayramlarını kutladı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Elban, yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Ağustos ayının Türk tarihi için önemine değinen Elban, "26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüydü. Büyük Taarruz'un başlangıcını andık. Bugün de büyük zaferi anmak ve onu tüm gençlerimize hatırlatmak üzere gün başladığından bu yana programlar icra ediyoruz. Rabbim güzel vatanı bizlere vatan olarak bırakan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk'ü ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eylemiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vatan, devlet, bayrak ve kutsallarımız için emek sarf etmiş, çaba sarf etmiş, ter dökmüş bütün ecdadımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emanetlerine sahip çıkmak için de bir an bile boşluk bırakmadan var gücümüzle çalışacağımıza da huzurlarınızda söz veriyor."

Elban'ın konuşmasının ardından resepsiyona katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

KKTC'deki gemi kazası nedeniyle resepsiyonun müzikli bölümleri iptal edildi.

Resepsiyona AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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