İzmir'de zanlının sırt çantasından 3 ruhsatsız tabanca çıktı, zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de zanlının sırt çantasından 3 ruhsatsız tabanca çıktı, zanlı gözaltına alındı

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İzmir\'de zanlının sırt çantasından 3 ruhsatsız tabanca çıktı, zanlı gözaltına alındı
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İzmir'de şehirler arası otobüs terminalinde durdurulan şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de sırt çantasında 3 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan S.B. (44) şehirler arası otobüs terminalinde durduruldu.

Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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