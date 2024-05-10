İzmir'deki Akdeniz foklarının yaşam alanına izinsiz iskele yıkılacak - Son Dakika
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İzmir'deki Akdeniz foklarının yaşam alanına izinsiz iskele yıkılacak

İzmir\'deki Akdeniz foklarının yaşam alanına izinsiz iskele yıkılacak

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Ayıbalığı Koyu'nda, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz kurulan demir iskelenin yıkımı için gerekli işlemler başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iskelenin yıkımı için sorumlulara resmi tebligat yaparak yasal sürecin tamamlanmasını bekliyor. Mülkiyeti Hazine'ye ait olan alandaki izinsiz iskelenin yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvurulacak.

10.05.2024 17:45
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İzmir'in Karaburun ilçesindeki Ayıbalığı Koyu'nda, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz kurulan demir iskelenin yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'ndeki Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanları arasında yer alan Ayıbalığı Koyu'nda kurulan demir iskelenin yıkımı için sorumlulara resmi tebligat yapıldığı belirtildi.

Yasal sürenin tamamlanmasının ardından yıkımın gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasına yönelik yasal ve idari süreç tarafımızdan takip edilmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalar doğrultusunda yıkım sürecinin belediyemiz tarafından tamamlanması yönünde harekete geçilmiştir.

Mülkiyeti Hazine'ye ait alandaki izinsiz demir iskelenin yıkılmasına ilişkin 3 Mayıs'ta söz konusu işlemin sorumlusu durumundaki iş yerinin yetkililerine tebligat yapılmıştır. Tebligatın ardından 15 günlük zorunlu yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte yıkım için konu Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'mıza iletilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Akdeniz foklarının yaşam alanına izinsiz iskele yıkılacak - Son Dakika

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