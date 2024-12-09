İzmir'deki Elektrik Kazası Davasında Yeni Gelişmeler

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Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği ve hem İZSU hem de GDZ Elektrik'ten toplam 42 kişinin yargılandığı davada, alanda yeni bilirkişi incelemesi yapılıyor. İnceleme öncesinde mahkeme görgü tanığı Ersin Eren Çavga'nın ifadesine başvuruldu, Çavga, "Benim kameralar kesilmiş. Kameralar sökülmeye çalışılmış, sökülemeyince kablosu kesilmiş" dedi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımından dolayı hayatları kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı davada, olay yerinde yeni bilirkişi incelemesi yapılıyor.

Yargılamayı yapan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri de ilk kez olay yerine geldi. Tanık Ersin Eren Çavga'nın ifadesinin alınmasından sonra davaya atanan 7 kişilik yeni bilirkişi ve mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği yerde Özge Ceren Deniz'in tam olarak hangi noktaya bastığı ve hayatını kaybettiğinin tespiti için yeni çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında iş makineleri ve kepçeyle önce mazgalları kaldırıldı. Ardından kazı işlemlerine başlandı. Çalışma alanına ayrıca, mazgal çalışmasına örnek olması için beton menhol örneği getirildi.

İnceleme öncesinde davanın ikinci celsesinde yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan, olayın geçtiği yerde esnaflık yapan "bir numaralı görgü tanığı" Ersin Eren Çavga'nın ifadesi, sokak ortasında mahkeme heyeti tarafından alındı.

"Çıkarıp yenisini yaptılar"

Çavga, "Teknik olarak kusurlu olup olmadığını bilemem. Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Onu çıkarıp yenisini yaptılar" dedi.

"Orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk"

Mahkeme Başkanı'nın yapılan çalışmaya ilişkin "ek mi yapıldı" sorusuna yanıt veren Çavga, "Teknik olarak hakim değilim, ek mi yapıldı yenisi mi bilmiyorum. Oradan duman çıkıyordu, biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu, biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk. Biz orada bir elektrik çalışması olduğunu biliyorduk. Yağmurlarda orası hep önce kuruyordu" ifadelerini kullandı.

"Orası betonla kapatılmıştı"

Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine tanık Çavga, "Kazı çalışmasından sonra yine aynı bölgede duman çıkmaya başladık. Biz orada duba koyduk. Gdz'yi aradığımızda gelip yaptılar. Hangi firmaya ait olduğunu bilmiyorum ama orası betonla kapatılmıştı. Sonrasında ilk yağmur yağdığında bu olaylarla karşılaştık" diye konuştu.

"Genel olarak ifadem doğrudur ama bazı şeyleri abartmış olabilirim"

Mahkeme Başkanı'nın bir önceki ifadesinin doğru olup olmadığı sorusuna tanık Çavga, "Şok halinde ifade verdim, bende kurtarmaya çalışırken çarpılmıştım. Genel olarak ifadem doğrudur ama bazı şeyleri abartmış olabilirim" yanıtını verdi.

Sanık Doğan Kılıç avukatı Muhammet Demir, tanık Çavga'ya "Ocaktaki Gdz Elektrik A. Ş.'nin çalışması sonrasında yol ortasında da açıkta bir kablo bırakıldı mı" sorusunu yöneltti. Çavga, "Bir süre burası açık bırakıldı. Bir kablo göremiyorum. Ama taşlar, kırıklıklar var. Bir açıklık var ama kabloyu doğrudan gördüm diyemem" dedi.

"Kameraların kabloları kesilmiş"

Avukat Muhammet Demir'in "13 Temmuz olayından sonra Gdz Elektrik A.Ş. tarafından herhangi bir kablo sökümü oldu mu" sorusuna da yanıt veren Çavga, şunları söyledi:

"Ben zaten yurt dışındaydım. Geçen hafta Salı günü ülkeye giriş yaptım. Bir söylenti var. Ama ben görmedim, duymadım. Benim kameralar kesilmiş. Kameralar sökülmeye çalışılmış, sökülemeyince kablosu kesilmiş."

Bazı sanıkların avukatı Özkan Yücel de tanık Ersin Eren Çavga'ya "2019'daki müdahaleden sonra herhangi bir arıza oldu mu kaza tarihine kadar" sorusunu yöneltti. Çavga bu soruya, "Son kazıdan sonra tekrar yapıldı. Son yapıldıktan sonra doğru düzgün kapatılma olmadı. Betonlanmıştı ama sanırım nisan ayında betonlandı. Hangi kurum bilmiyorum. Biz yardım istedik. Onlardan biri üstünü betonla kapatmıştı. Olayın olduğu gün bir yanma oldu. O güne kadar bir şey olmadı. Nisan ayında buranın üzerine bir beton atıldı. O süre içerisinde kablo açıkta mıydı bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Bilirkişi heyetinin incelemesi devam ediyor.