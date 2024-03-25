İzmir\'deki Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesi Engelli Gençlere Gelir Kapısı

İzmir'in Bayındır ilçesindeki Engelsiz Çiçek Üretim Merkezi Projesi, engelli gençlerle üniversite öğrencilerine gelir kapısı oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Bayındır Gençlik Merkezi Proje Ofisinde gönüllü olarak görev yapan gençler tarafından hazırlanan, Bayındır Engelliler Derneği'nce başvurusu yapılan ve Bakanlıkça hibe desteği alan proje, 4 yıldır uygulanıyor.
Proje kapsamında Bayındır Hacı Sinan Öğrenci Yurdu bahçesindeki 200 metrekare alanda üniversite öğrencileri ve engelliler sukulent, mevsimlik çiçekler ve ağaç türü üretimi yapıyor. Öğrenciler ve engelliler, üretim sayesinde gelir elde ediyor.
Proje koordinatörü Nermin Meryem Karaman, AA muhabirine amaçlarının engellilerin istihdamı, sosyal ve kültürel anlamda faaliyetlerden faydalanmaları olduğunu anlattı.
Bayındır Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerden engellilerin faydalandığını aktaran Karaman, "Ayrıca bu ürünlerden elde edilen gelirlerle onların ihtiyaçlarını gidemeye çalışıyoruz." dedi.
Bayındır Engelliler Derneği Başkanı Yılmaz Tokul da engelliler için pozitif ortam yaratmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
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