İzmir'deki Hastaneler Depreme Dayanıksız!
İzmir'deki Hastaneler Depreme Dayanıksız!

05.03.2026 17:38
Birlik Sağlık-Sen, İzmir'deki 12 hastanenin depreme dayanıksız olduğunu ve acil yenileneceğini duyurdu.

(İZMİR) - Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'de düzenlenen basın açıklamasında "İlimizde 12 tane devlet hastanesi de depreme dayanıksızdır. Maalesef sağlık kuruluşlarımız dayanıksız olduğundan büyük bir felaketle karşı karşıya kalmamız an meselesi" dedi.

Birlik Sağlık-Sen, İzmir'deki hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin basın açıklaması yaptı. İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi önünde gerçekleştirilen açıklamaya Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ile sendika üyesi sağlık çalışanları katıldı.

Sendika adına açıklamayı yapan Doğruyol, İzmir'deki birçok devlet hastanesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Merkezi hükümet bütçesinin depreme ayırdığı payın artırılması gerektiğini savunan Doğruyol, "Maalesef depremler, deprem olduğunda hepimizin aklına geliyor. Bugün önünde bulunduğumuz bina hemen boşaltılması gereken bir bina. 2020 yılı İzmir depreminden bu yana 6 yıl geçti ama hala boşaltılmadı. Sağlık kuruluşlarının çoğu depreme dayanıksız. Bu kurumların depreme dayanıksız olması, felaket olduğu anda felaketi katbekat artıracaktır. Devletin imkanlarını her yere harcayanlar maalesef sağlık kuruluşlarının depreme dayanıklılığı konusunda duyarsızlar" diye konuştu.

"Depremin önlemini şimdiden alın"

Doğruyol, yaşanan depremlerden gerekli derslerin çıkarılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, 1999 depremini yaşadık, 2020 depremini ve 6 Şubat depremini yaşadık. Bu tedbirleri almazsak önümüzdeki süreçte binlerce canımız yine heba olacaktır. Bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden de İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istiyoruz. İlimizde 12 tane devlet hastanesi de depreme dayanıksızdır. Maalesef sağlık kuruluşlarımız dayanıksız olduğundan büyük bir felaketle karşı karşıya kalmamız an meselesi. Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz: Depremin önlemini şimdiden alın. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. İzmir Eğitim ve Diş Hastanesi ilk sırada olan hastanelerin başında. Onun dışında Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Alsancak Hastanesi, Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Hastanesi ve ilçe hastanelerimiz de olmak üzere 12 hastanemizin acilen yenilenmesi gerekiyor"

"Vatandaşı mağdur etmemek adına her türlü tedbirin alınması gerekmektedir"

Doğruyol, hastaneler depreme hazır hale getirilirken vatandaşların da mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bazılarında yenilenme yönünde adımlar atılıyor ama bu adımlar yetersiz. Bozyaka Hastanesi'yle ilgili çok girişimde bulunduk ama bir çivi bile çakılmadı. 22 Aralık tarihi itibariyle hasta alımına kapatıldı. Bozyaka'nın bütün yükü Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde. Vatandaşa eziyet etmenin gereği yok. Hastaneler yenilensin ama bu yenileme aşamasında vatandaşı mağdur etmemek adına her türlü tedbirin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'deki Hastaneler Depreme Dayanıksız!

